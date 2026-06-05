تتطلع العديد من المواهب الصاعدة لوضع بصمتها الأولى مع منتخبات بلادها في نهائيات بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو القادم، إذ تستعد الدول الثلاث، لاستقبال 48 منتخبا في الحدث العالمي الكروي الأضخم في نسخة موسعة ستشهد 104 مباريات للمرة الأولى في تاريخ المونديال، ما يضفي على البطولة زخما كبيرا.



1- «ديزيري دوي»



ويدخل المنتخب الفرنسي غمار النهائيات القادمة بتغييرات واسعة على مستوى الأسماء التي يتواجد بينها «ديزيري دوي»، النجم الجديد للكرة الفرنسية وأحد أبرز لاعبي باريس سان جيرمان المتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا، والذي يضع نصب عينيه التألق في كأس العالم، وهو بعمر الـ19 عاما.



ويسعى دوي لوضع بصمته الأولى مع منتخب بلاده في المونديال، عقب مشاركته الدولية الأولى خلال مواجهة المنتخب الكرواتي التي أقيمت بتاريخ 23 مارس 2025.



وبعد خسارة فرنسا لنهائي مونديال 2022 أمام الأرجنتين، بدأ البحث عن جيل جديد يعيد المنتخب للمنافسة على اللقب العالمي، ليصبح دوي عنصرا أساسيا في منظومة باريس سان جيرمان، وبات مستعدا لإبهار جماهير منتخب بلاده بقدرته اللافتة على الحسم في أكبر المناسبات.



ورغم أن رصيده الدولي لا يزال عند ست مباريات فقط مع فرنسا، إلا أن لاعب باريس سان جيرمان أثبت أهميته المحتملة في تشكيلة المدرب ديدييه ديشان، بعدما افتتح سجله التهديفي الدولي بهدفين في الفوز 3-1 على كولومبيا بتجربة ودية أقيمت في شهر مارس الماضي.



2- التركي «أردا غولر»



وفي صفوف المنتخب التركي سيكون لاعب ريال مدريد أردا غولر أحد أكثر اللاعبين الذين تتركز عليهم الأنظار، بعد مواصلته إبهار الجماهير بقدمه اليسرى الساحرة على أكبر الملاعب الأوروبية.



وساهم غولر البالغ 21 عاما في عودة المنتخب التركي للمشاركة في المونديال عبر الملحق الأوروبي ليحظى بمكانة استثنائية، حيث وصل بعدد مبارياته الدولية إلى 28 سجل خلالها 6 أهداف.



ويعول فينتشنزو مونتيلا مدرب منتخب تركيا على لاعب ريال مدريد في المشاركة القادمة عندما يشارك المنتخب في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من الولايات المتحدة وباراغواي وأستراليا.



3- الإنجليزي «نيكو أوريلي»



ومن بين المواهب الصاعدة يبرز نيكو أوريلي لاعب المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر سيتي، كواحد من العناصر التي يتوقع أن تتألق بشكل لافت في المونديال المقبل.



وتمكن أوريلي صاحب الـ20 عاما، من شق طريقه إلى الفريق الأول لنادي طفولته خلال جولته التحضيرية في الولايات المتحدة عام 2024، ويطمح لمواصلة هذا الصعود السريع مع المنتخب الأول.



وخلال الموسم المنقضي بات أوريلي من أهم الركائز في تشكيلة مانشستر سيتي، ليفتح له هذا التألق أبواب المشاركة مع المنتخب الأول، حيث تم استدعاؤه لأول مرة في أكتوبر الماضي، بعدما سبق له تمثيل منتخبات الفئات السنية من تحت 15 إلى تحت 20 سنة ليشارك في 21 مباراة.



4- الإسباني«باو كوبارسي»



وفي صفوف المنتخب الإسباني الذي يتواجد في المجموعة الثامنة التي تضم أورغواي والسعودية والرأس الأخضر، تتجه الأنظار نحو باو كوبارسي مدافع برشلونة، كأحد المواهب الصاعدة التي تسجل ظهورها الأول في المونديال القادم.



كوبارسي صاحب الـ19 عاما، خاض أكثر من 135 مباراة بقميص برشلونة، وأصبح يجسد نموذجا لقلب الدفاع العصري، إذ يلعب دورا محوريا في بدء الهجمات وصناعة اللعب سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.



5- الأرجنتيني«نيكو باز»



أما منتخب الأرجنتين حامل اللقب فيضم في صفوفه موهبة ينتظر أن تلفت الأنظار، حيث يستعد نيكو باز لاعب نادي كومو الإيطالي لمواصلة التألق ويبدو في طريقه ليكون أحد نجوم كأس العالم 2026.



ويتمتع باز صاحب الـ21 عاما، ولاعب وسط هجومي، بحس إبداعي وقدرة فائقة على اللعب بين الخطوط، ويمكن أن يضفي على أداء المنتخب الأرجنتيني الحيوية والهدوء وعنصر المفاجأة في الثلث الأخير من الملعب.



وساهم التألق المتسارع للاعب المنتخب الأرجنتيني في الملاعب الأوروبية في ترسيخ مكانته ضمن الجيل الجديد من اللاعبين الطامحين لحجز مكان أساسي في صفوف المنتخب.



وتحول اللاعب الشاب من موهبة واعدة إلى أحد أبرز الأسماء الصاعدة في الدوري الإيطالي، بعدما سجل 12 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة خلال موسم 2025 / 2026، ليضع حاليا نصب عينه تسجيل حضور لافت في المونديال.