سجّلت الأسواق العالمية موجة صعود قوية، مدفوعة بتزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس في تسجيل مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، وارتفاع الأسواق الأوروبية والآسيوية، إلى جانب تحسن أداء العملات والسلع.



ويأتي هذا الزخم في ظل انحسار المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وتنامي الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.



وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 0.1%، مع انحسار التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول؛ بسبب تزايد الآمال في توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام.



تحقيق المكاسب



واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تحقيق المكاسب، إذ أغلق كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب عند مستويات قياسية جديدة بنهاية تداولات أمس. وفقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.80%، بينما قفز ناسداك بنسبة 1.59%، محققاً مكاسبه الحادية عشرة على التوالي، في حين خالف مؤشر داو جونز الصناعي الاتجاه العام بتراجع طفيف قدره 0.15%.



ثقة المستثمرين



وسجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، اليوم، ارتفاعات طفيفة، إذ صعدت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.19%، وارتفعت عقود ناسداك 100 بنسبة 0.41%، بينما أضافت عقود داو جونز نحو 46 نقطة، وفقاً لـ«CNBC».



وجاءت هذه المكاسب مدفوعة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أكد أن الحرب مع إيران «قريبة جدّاً من نهايتها». وأشار إلى أن طهران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، ما عزز ثقة المستثمرين بإمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية.