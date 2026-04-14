أصدر «صندوق النقد الدولي» تقريراً جديداً، توقع فيه ارتفاع أسعار النفط والغاز بنسبة تتراوح بين 100% و200% خلال عامي 2026 و2027، في حال استمرار العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران لفترة طويلة، وما يترتب عليها من عواقب اقتصادية وخيمة.

3 سيناريوهات



ووضع «صندوق النقد الدولي» ثلاثة سيناريوهات لتطور الاقتصاد العالمي في المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.



وأشار التقرير إلى أنه «في أسوأ السيناريوهات، ستكون صدمة أسعار المواد الخام أشد وأطول أمداً، حيث سترتفع أسعار النفط بنسبة 100% بدءاً من الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بالمستوى الأساسي المسجل في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير الماضي، وستبقى عند ذلك المستوى في عام 2027 قبل أن تنخفض في عام 2028.

سيناريو متفائل



وبين التقرير، أنه في هذه الحالة، سيبلغ متوسط سعر برميل النفط حوالى 110 دولارات هذا العام وحوالى 125 دولاراً العام القادم، وفقاً لخبراء "صندوق النقد الدولي".



ويتوقع الخبراء أيضاً ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وآسيا بنسبة 200% خلال الفترة نفسها، وفقاً للتقرير.



وأخيراً، في السيناريو المتفائل، يتوقع «صندوق النقد الدولي» ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 19% في عام 2026، وأسعار النفط تحديداً بنسبة 21.4%.



ويتوقع معدو التقرير أن يبلغ سعر برميل النفط 82.22 دولار هذا العام، و75.97 دولار العام القادم.