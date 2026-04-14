ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي 59.41 نقطة، ليصل إلى مستوى 11.486.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة- وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 279 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 218 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 42 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات نسيج، وأبومعطي، وعلم، ومسك، وأنابيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت اليمامة، وبترو رابغ، والأهلي ريت 1، والشركة الطبية المتخصصة، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و4.61%، فيما كانت أسهم شركات أنابيب، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، والأهلي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وعلم، والإنماء، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، مرتفعاً بمقدار 32.09 نقطة، ليصل إلى مستوى 22.964.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.