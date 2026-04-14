أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية لحماية المستهلك للربع الأول من عام 2026، متضمنة نظرة شاملة للجهود الرقابية على المنشآت التجارية لتعزيز الامتثال وحماية المستهلك.



وكشفت النشرة تنفيذ الفرق الرقابية للوزارة أكثر من 120 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة خلال الربع الأول.



وعالجت الوزارة 182.884 بلاغاً تجارياً، فيما انخفضت البلاغات المعاد فتحها بنسبة 20.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.



امتثال «الإلكترونية»



ونفذت الوزارة أكثر من 6.000 زيارة إلكترونية للتحقق من امتثال المتاجر الإلكترونية، وأطلقت 10 حملات استدعاء شملت 5.560 مركبة ومنتجاً، ضمن جهودها لمعالجة العيوب الفنية وتعزيز سلامة المستهلك.



وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة كفاءة المنظومة الرقابية، وارتفاع مستوى الامتثال، وتعزيز ثقة المستهلك، بما يعزز استقرار الأسواق ويكفل حماية حقوق المستهلك.