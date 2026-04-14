سجلت الأسواق العالمية موجة صعود قوية، مدفوعة بتزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين وأعاد الزخم إلى الأسهم في مختلف القارات.



زخم إيجابي



وعكست العقود الآجلة للأسهم الأمريكية استمرار الزخم الإيجابي في وول ستريت، حيث ارتفعت العقود المرتبطة بمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%، بينما أضافت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي نحو 70 نقطة، ما يعادل 0.14%، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.34%.

وجاء هذا الأداء بعد جلسة قوية للأسهم الأمربكية، إذ ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1% ليصل إلى 6.886.24 نقطة، فيما صعد مؤشر داو جونز بنسبة 0.6%، وأضاف ناسداك المركب 1.2%. وقد أسهمت هذه المكاسب في محو الخسائر التي تكبدتها الأسواق منذ اندلاع الحرب، في إشارة إلى ثقة المستثمرين بقدرة الدبلوماسية على إنهاء الصراع.



موجة تفاؤل



امتدت موجة التفاؤل إلى الأسواق الآسيوية، التي سجلت مكاسب ملحوظة بدعم من صعود وول ستريت وتزايد الآمال في استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني ارتفع بنسبة 2.4% ليصل إلى 57,842.72 نقطة، مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي صعد بنسبة 3.4% إلى 6.004.30 نقاط، فيما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ارتفع بنسبة 0.4%.

أما مؤشر شنغهاي المركب فقد زاد بنسبة 0.6%، رغم تباطؤ نمو الصادرات الصينية، ومؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي سجل مكاسب بنسبة 0.3%، وارتفع مؤشر تاي إكس التايواني صعد بنسبة 2.2%.



مكاسب قوية



افتتحت الأسواق الأوروبية تعاملاتها على ارتفاع، مدعومة بتوقعات استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، رغم دخول قرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ، وفقًا لتقرير نشرته شبكة «CNBC» الأمريكية، واطلعت عليه «العربية Business».

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع بنسبة 0.7%، مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني (FTSE 100) صعد بنسبة 0.3%، ومؤشر داكس الألماني (DAX) سجل مكاسب قوية بنسبة 1.1%.

أما مؤشر كاك 40 الفرنسي (CAC 40) فقد ارتفع بنسبة 0.6%.