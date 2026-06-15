جميعنا يعرف شعور المتعة حينما تعمل شيئاً تحبه جداً لدرجة إحساسك بأن روحك تحلق وتطفو فوقك، سواء في عملك أو هوايتك أو رياضتك أو أي شيء أخر.

هذه الحالة تُسمى علمياً بـ«التحليق» Flow وسأُقدم لكم 8 أسرار وشروط كي تعيش هذه الحالة.

1- تحصل هذه المتعة حينما تقوم بشيء ولديك فرصة أن تُكمله وتُنجزه.

2- لا بد أن نكون مركزين خلال هذه الفترة، وهذا يفسر الجهد الذهني العالي والمنهك أحياناً، ولكنه ممتع بشكل مختلف عن أي شيء آخر.

3 ،4- ستصل لمرحلة التركيز حينما تكون المهمة لها أهداف واضحة، وأيضاً تُوفر لك تغذية عكسية فورية.

5-إنغماسك العميق في المهمة يجعلها بلا جهد Effortless لدرجة أنك تنسى هموم الدنيا ومن حولك.

6- متعة التجربة تجعلك متحكماً بدرجة عالية في أفعالك.

7- فقدان الشعور بنفسك خلال التجربة، وبمجرد الانتهاء ستعود لك الروح أقوى مما قبل، ويسمو شعورك وتقديرك لنفسك.

8- الوقت لا وجود له خلال هذه التجربة، فإحساسك بالزمن يتلاشى وتمر الساعات كدقائق، والدقائق كثوانٍ.

فالشعور بالمتعة يمكن أن يتحقق بواحدة أو أكثر من هذه الشروط، لكن حينما تجتمع جميعها ستصل للمتعة العميقة، وتكافئ نفسك بشيء لا يمكن وصفة من حلاوته. فنصبح مدمني هذه المتعة «الراقية» وعلى استعداد أن نستنزف طاقتنا كي نعيش هذه الحالة من النشوة والمتعة والسمو والتحليق في سماء الإنجاز..

بالمناسبة، أنصحكم بكتابٍ جميلٍ بعنوان Flow تأليف Mihaly، لا يفوتكم..

• مستشار تطوير وهندسة الأعمال