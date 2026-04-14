انتعشت أسعار الذهب والفضة، بعد أن سجل في اليوم السابق أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوع، وذلك مع تراجع أسعار النفط على خلفية الآمال في إجراء مزيد من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما هدأ مخاوف التضخم.



وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.97% إلى 4.786.23 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ السابع من أبريل الجاري في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو القادم 0.92% إلى 4.811.20 دولار.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3% لتقترب من مستوى 78 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 1% إلى 2.097.29 دولار، وزاد البلاديوم 1.24% إلى 1.596.67 دولار.



الدولار يستقر



واستقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من شهر، مما جعل الذهب المقوم به أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة لأسعار الفائدة، يرى متعاملون أن هناك احتمالا بـ29% لخفض سعر الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس هذا العام، ارتفاعاً من نحو 12 % الأسبوع الماضي. وقبل الحرب، كانت هناك توقعات بخفضين هذا العام.