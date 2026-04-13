انخفضت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية في مستهل تعاملات اليوم بعد فشل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع الحالي في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مما يهدد الانتعاش الطفيف في أسواق الأسهم وينذر بموجة جديدة من التقلبات.



وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 198.4 نقطة أو 0.41% إلى 47718.21 نقطة عند الفتح، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 10.4 نقطة أو 0.15% إلى 6806.47 نقطة.



كما فقد مؤشر ناسداك المجمع 53.7 نقطة أو 0.23% إلى 22849.23 نقطة.



سيطرة بحرية



وقالت القيادة المركزية الأمريكية في إشعار للبحارة: «إن الجيش الأمريكي سيفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب شرقي مضيق هرمز، وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه». وأشارت إلى السيطرة البحرية التي يبدأ سريانها اليوم.



وجاء في الإشعار «أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز».



وأضافت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية».