خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني من العام الحالي، عازية ذلك إلى تأثير الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته وكالات أنباء عن نسخة من التقرير الشهري للمنظمة، واطلعت عليه «العربية Business».



وذكرت «أوبك» أن نمو الطلب العالمي على النفط للعام بأكمله لم يتغير عن تقديراتها السابقة، إذ أبقت المنظمة على توقعاتها لعامي 2026 و2027 بشأن نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير.



وتوقعت «أوبك» أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في الربع الثاني من 2026 نحو 105.07 مليون برميل يومياً مقابل 105.57 مليون برميل يومياً في التوقعات السابقة.



تعويض الضعف



وتشير المذكرة المحدثة إلى تعديل «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب على النفط في الربع الثاني بالخفض سواء بالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو غير الأعضاء فيها وذلك بسبب حرب إيران.



وقدّرت المنظمة متوسط إنتاج النفط الخام من دول أوبك+ عند 35.06 مليون برميل يومياً في مارس 2026 بانخفاض 7.70 مليون برميل يومياً عن شهر فبراير الماضي مع خفض إنتاج الأعضاء في الشرق الأوسط بسبب حرب إيران.



ومع ذلك، من المتوقع أن يتم تعويض هذا الضعف في النصف الثاني من العام، بحسب ما أضافت.