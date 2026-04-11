أعلنت الحكومة التايلندية أنها ستزيد مخصصات السلع الأساسية بدءاً من الاثنين القادم، في إطار إجراءات تهدف إلى التخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران والتي تؤثر بشكل خاص على المزارعين وأصحاب الأعمال الصغيرة والفئات الضعيفة.



وسيحصل أكثر من 13 مليون تايلندي يحملون بطاقة الاستحقاق الاجتماعي على زيادة في مخصصاتهم الشهرية من 300 بات إلى 400 بات (من 9.31 إلى 12.42 دولار) لتغطية نفقات المعيشة اليومية، بحسب ما أعلنت وزارة المالية خلال مؤتمر صحفي اليوم.



حماية الفئات الضعيفة



وقال وزير المالية إكنيتي نيتيثانبراباس: «إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الفئات الضعيفة، ومنع امتداد الأزمة إلى قطاعات أخرى». وأضاف أن الحكومة تسعى لاحتواء الأثر الاقتصادي للحرب على مستويات المعيشة، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية.



كما ستستفيد فئات المزارعين وأصحاب الأعمال الصغيرة من قروض ميسرة، إلى جانب الراغبين في شراء السيارات الكهربائية أو تركيب الألواح الشمسية.



وأقرت الحكومة أيضاً تقديم دعم لقطاع النقل، وذلك قبيل احتفالات رأس السنة التايلندية أو مهرجان «سونغكران».



وقال وزير المالية: «إن هذا التحدي سيكون طويل الأمد، لذلك نحن لا نطبق فقط إجراءات قصيرة الأجل، بل نعمل أيضاً على تهيئة المواطنين ورواد الأعمال للتكيف مع ارتفاع محتمل في تكاليف الطاقة والمنتجات».