قرر البنك المركزي الكوري الجنوبي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي اليوم للمرة السابعة على التوالي.

وأبقى مجلس السياسة النقدية التابع لبنك كوريا على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 2.5% في اجتماعه الأخير لتحديد أسعار الفائدة في سيئول.

وكان هذا القرار هو السابع على التوالي الذي يقرر فيه البنك الكوري المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، حتى في ظل استمرار البنك في دورة التيسير النقدي.

وقد بدأ بنك كوريا في التيسير النقدي في أكتوبر 2024 وخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس إجمالا من 3.5% لدعم النمو الاقتصادي، لكنه أبقاه دون تغيير منذ يوليو 2025.