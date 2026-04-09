صعد الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% خلال شهر فبراير 2026، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2025، بدعم من ارتفاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية، إلى جانب إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، وذلك بحسب ما كشفته البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.



ووفقًا للبيانات، وعلى أساس شهري، سجل المؤشر تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة بشهر يناير 2026.



زيادة الإنتاج النفطي



وسجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً سنوياً بنسبة 13%، نتيجة زيادة الإنتاج النفطي إلى نحو 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 8.9 مليون برميل يومياً في فبراير من العام السابق، كما ارتفع النشاط على أساس شهري بنسبة 0.1%..



وفي المقابل، ارتفع مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 3.6% على أساس سنوي، بدعم من نمو نشاطي تصنيع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية، فيما تراجع المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.2%.



أما نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، فقد سجل تراجعاً سنوياً بنسبة 3.7%، في حين ارتفع نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 8.1%.



وعلى مستوى الأنشطة الرئيسية، ارتفع مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 11.5% على أساس سنوي، مقابل نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4%، فيما تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 0.1% وغير النفطية بنسبة 0.4% على أساس شهري.