ارتفعت أسعار السيارات المستعملة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ صيف 2023، مدفوعة باستمرار قوة الطلب في ظل محدودية المعروض.

وصعد مؤشر «مانهايم» لأسعار السيارات المستعملة الصادر عن إحدى الشركات المتخصصة بنسبة 6.2% على أساس سنوي إلى 215.3 نقطة خلال شهر مارس الماضي.

توترات جيوسياسية

وتشير البيانات إلى أن الطلب على السيارات المستعملة لا يزال قوياً، رغم التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الوقود في ظل تداعيات الحرب مع إيران؛ ما يعكس مرونة إنفاق المستهلكين في هذا القطاع.

وقال كبير الاقتصاديين لدى الشركة «جيريمي روب» في بيان: «إن التوقعات كانت تشير إلى احتمال تأثر الطلب بالأحداث في الشرق الأوسط، إلا أن البيانات الحالية تؤكد استمرار قوة السوق».