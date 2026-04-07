أكدت توقعات شركات عقارية متخصصة ارتفاع الطلب على العقارات في السعودية، في ظل اتضاح الأطر التنظيمية وزيادة الوعي بالسوق، وتفضيل العديد من المستثمرين تجربة العقار والاطلاع عليه قبل اتخاذ قرار الشراء، خصوصاً في الأسواق الجديدة.



وأكد رئيس الأبحاث في الشرق الأوسط لدى نايت فرانك فيصل دوراني، أن السوق العقارية السعودية تشهد طلباً دولياً قوياً يُقدّر بنحو 6.3 مليار دولار.



المصريون والجزائريون يتصدرون



وقال دوراني في لقاء خاص مع «أرقام»: «إن استطلاعاً شمل 1550 شخصاً حول العالم -نحو نصفهم من المقيمين في السعودية والإمارات- أظهر أن 63% مهتمون بشراء عقار سكني في المملكة، فيما يخطط 25% للشراء خلال العام الحالي».



وأشار إلى أن المصريين والجزائريين يتصدرون الجنسيات الأكثر اهتماماً بالتملك بنسبة تصل إلى 90%، مدفوعين بروابط ثقافية ودينية ومعرفة أكبر بالسوق.



وأوضح أن المشاركين يمتلكون مجتمعين نحو 3947 عقاراً حول العالم، بصافي ثروة إجمالية يبلغ 1.16 مليار دولار (باستثناء المساكن الرئيسية)، ما يعكس قاعدة استثمارية ذات ملاءة مالية مرتفعة.



«السكني» الخيار الأول



وبيّن دوراني أن العينة تتسم بتنوع ديموغرافي، إذ يشكل المسلمون 45% مقابل 55% لغير المسلمين، عبر مجموعة متنوعة من شرائح الدخل، شملت الجزائر ومصر والهند وماليزيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.



وبيّن أن الطلب أقوى بين المقيمين بنسبة 85% مقارنة بالمستثمرين الدوليين خارج المنطقة بنسبة 40-49%، نتيجة فجوات المعلومات والثقة وحداثة الأنظمة.



وأوضح أن القطاع السكني لا يزال الخيار الأول للمستثمرين، يليه قطاع التجزئة والمطاعم، ثم المساكن ذات العلامات التجارية والضيافة، مدفوعاً بتركيبة سكانية شابة وتطور مشاريع نمط الحياة.



وأشار إلى أن 69% من المستثمرين يفضلون شراء فلل أو تاون هاوس، بميزانية تصل إلى مليون دولار، مع استهداف وحدات بـ4 إلى 6 غرف.