انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، بمقدار 175.08 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,087.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 287 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 14 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 249 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات سي جي إس، وشمس، والمملكة، وأفالون فارما، وجمجوم فارما، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الدوائية، والمصافي، وتبوك الزراعية، والأبحاث والإعلام، والفاخرية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.10% و7.64%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وصادرات، وباتك، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ومعادن، وسابك، وstc، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 249.92 نقطة، ليصل إلى مستوى 22,288.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.