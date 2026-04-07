بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق الرئيسية نحو 9.908.86 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي 2 أبريل 2026، بارتفاع قدره 2.02% وبقيمة بلغت نحو 195.98 مليار ريال، مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه، وذلك بحسب التقرير الأسبوعي لقيمة ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، الذي تنشره تداول السعودية.



ووفقا للتقرير، شكّلت قيمة ملكية المستثمر الأجنبي ما نسبته 4.68% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة.



نهاية مارس



وكان التقرير الشهري لقيمة ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، الذي تنشره تداول السعودية، قد كشف أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، بلغ نحو 9.858.9 مليار ريال بنهاية مارس 2026، بارتفاع بلغت نسبته نحو 7.9 % وبقيمة بلغت أكثر من 721 مليار ريال، مقارنةً بشهر فبراير 2026.



وبحسب التقرير، شكّلت قيمة ملكية المستثمر الأجنبي ما نسبته 4.69% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مارس 2026.