كشفت صحيفة «فاينانشل تايمز» أن روسيا تسعى إلى إنشاء نظام مدفوعات بديل عبر العملات المشفرة في أفريقيا، في محاولة للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عقب حرب أوكرانيا.



أدوات بديلة



وبحسب الصحيفة، تقود هذه الجهود شبكة «A7»، التي تهدف إلى توفير نظام مدفوعات عابر للحدود يعتمد على العملات المشفرة والأدوات المالية البديلة، بعيداً عن نظام «سويفت» العالمي.



وأشارت إلى أن الشبكة توسّعت في عدة دول أفريقية، من بينها نيجيريا وزمبابوي، مع خطط محتملة للتوسع في توغو، رغم محدودية نشاطها الفعلي حتى الآن، في وقت تأتي فيه هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لموسكو لتعزيز نفوذها الاقتصادي في القارة، بالتوازي مع اتفاقيات تجارية وعسكرية.



طلب فعلي



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عملة بيتكوين خلال التداولات الآسيوية اليوم، مدعومة بطلب مستقر رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه إيران.



وارتفعت العملة المشفرة الأكبر بنحو 2.8% لتتداول قرب 69 ألف دولار، فيما سجلت الإيثر مكاسب تجاوزت 3%.



كما أظهرت البيانات استمرار تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة، ما يعكس دعماً من الطلب الفعلي، وليس المضاربات عالية المخاطر.