عززت العملات المشفرة مكاسبها خلال تعاملات اليوم، لتتجاوز البيتكوين المستوى النفسي المهم عند 70 ألف دولار، بدعم من آمال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط.



وارتفعت البيتكوين بنسبة 4% إلى 70.056.84 دولار، بعدما لامست 70.260.14 دولار في وقت سابق من التعاملات.



دعم الأصول العالية



كما ارتفعت الإيثريوم بنسبة 4.82% إلى 2161.23 دولار، ودوج كوين بنسبة 2.31% إلى 9.26 سنت، والريبل بنسبة 3.65% إلى 1.35 دولار.



وتلقت الأصول عالية المخاطر دعماً من تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تناقش مع إيران ومجموعة من الوسطاء الإقليميين شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوماً، قد يمهد إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.



لكن طهران رفضت المقترح وطالبت بإنهاء الحرب بضمانات دولية، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المقترح الإيراني للتسوية بأنه غير كافٍ، مؤكداً أن المهلة التي تنتهي اليوم للتوصل إلى اتفاق لا تقبل التمديد.