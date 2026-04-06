صعدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 2% تقريباً اليوم، مدفوعة بتوقعات بزيادة الطلب هذا الأسبوع عما كان متوقعاً، وبتدفق كميات من الغاز تقترب من مستويات قياسية إلى مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال.



وصعدت العقود الآجلة للغاز لشهر مايو القادم في بورصة نيويورك التجارية 4.4 سنت، أو 1.6%، إلى 2.851 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.



ارتفاع التصدير



وقالت مجموعة بورصات لندن: «إن متوسط إنتاج الغاز في البر الرئيسي الأمريكي ارتفع إلى 111.4 مليار قدم مكعبة يومياً حتى الآن في أبريل الجاري، صعوداً من 110.4 مليار في مارس الماضي».



ويقارن ذلك بأعلى مستوى شهري بلغ 110.7 مليار قدم مكعبة يومياً في ديسمبر 2025.



وارتفع متوسط تدفقات الغاز إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال التسعة الكبرى في الولايات المتحدة إلى 19.1 مليار قدم مكعبة يومياً حتى الآن في أبريل الجاري، صعوداً من 18.6 مليار في مارس.



ويقارن ذلك بالرقم القياسي الشهري البالغ 18.7 مليار قدم مكعبة يومياً في فبراير الماضي.



توقف إمدادات قطر



وتسببت الحرب في إيران في ارتفاع أسعار الغاز العالمية بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر، التي باعت نحو 10 مليارات قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي المسال في 2025، وهو ما يمثل نحو 20% من إمدادات الغاز في العالم.



ومع ذلك، لم تتأثر أسعار الغاز في الولايات المتحدة بالحرب في إيران مثلما هي الحال في أماكن أخرى. ويرجع ذلك إلى أن الولايات المتحدة تنتج كل الغاز الذي تحتاجه محلياً.