يعتبر نظام BNPL (اشتر الآن وادفع لاحقاً) من أكثر الأساليب المالية انتشاراً في السنوات الأخيرة، خاصة مع نمو التجارة الإلكترونية وتزايد الاعتماد على التطبيقات الرقمية في الشراء. يقوم هذا النظام على فكرة بسيطة: شراء المنتج الآن والدفع لاحقاً على دفعات، غالباً بدون فوائد إذا تم الالتزام بالمواعيد المحددة، ورغم جاذبية هذه الفكرة إلا أنها تحمل في طياتها جوانب إيجابية وسلبية تستحق التأمل.

من الناحية الإيجابية، يوفر الدفع بالآجل مرونة مالية واضحة، إذ يسمح للأفراد بالحصول على احتياجاتهم دون الحاجة إلى دفع المبلغ كاملاً فوراً، هذه الميزة تكون مفيدة خصوصاً في الحالات الطارئة أو عند شراء منتجات ضرورية، كما أن بعض الخدمات لا تفرض فوائد، مما يجعلها بديلاً مناسباً للبطاقات الائتمانية التقليدية ذات الفوائد المرتفعة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد هذا النظام في تنظيم التدفقات المالية الشهرية، خاصة لمن لديهم دخل ثابت ويجيدون التخطيط.

لكن في المقابل، تكمن الخطورة في سهولة الاستخدام التي قد تتحوّل إلى باب للإفراط في الاستهلاك، عندما يتم تقسيم المبلغ إلى دفعات صغيرة، قد يبدو المنتج أقل تكلفة مما هو عليه في الواقع، مما يشجع على الشراء دون تفكير كافٍ، ومع تكرار هذه السلوكيات قد يجد المستخدم نفسه ملتزماً بعدة دفعات متزامنة من أكثر من جهة، مما يؤدي إلى ضغط مالي غير متوقع، كما أن نسيان مواعيد السداد أو التأخر فيها قد يترتب عليه رسوم إضافية، وقد يؤثر سلباً على السجل الائتماني في بعض الحالات، وهنا تتحوّل الأداة التي صُمّمت لتسهيل الحياة إلى مصدر قلق مالي، لذلك لا تكمن المشكلة في النظام نفسه بقدر ما تكمن في طريقة استخدامه.

من الجانب النفسي، يلعب الدفع بالآجل دوراً في تغيير سلوك المستهلك، حيث يقل الشعور الفوري بالخسارة المالية، مما يجعل قرارات الشراء أكثر اندفاعاً، وهذا ما يجعل الوعي المالي عنصراً أساسياً عند التعامل مع هذه الخدمات.

في النهاية، يمكن القول إن الدفع بالآجل أداة مالية مفيدة إذا استُخدمت بحكمة، وخطرة إذا أسيء استخدامها، المفتاح الحقيقي هو الانضباط: شراء ما تحتاجه فقط، والتأكد من القدرة على السداد، وعدم الاعتماد عليه كأسلوب حياة، فالتوازن بين الراحة المالية والوعي الاستهلاكي هو ما يحدد ما إذا كان هذا النظام نعمة أم عبئاً.