اعتمدت كوريا الجنوبية عدداً من الإجراءات الطارئة؛ للحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود والطاقة بسبب الحرب الدائرة بالشرق الأوسط، إذ حثت «وزارة الطاقة» السكان على ترشيد الاستهلاك، بما في ذلك تقليل مدة الاستحمام وشحن الهواتف المحمولة خلال ساعات النهار، إضافة إلى تحديد سقف لأسعار الوقود، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1997.



جاء ذلك على خلفية الاضطراب الذي يشهده العالم في إمدادات الطاقة، ما انعكس سلباً على العديد من الدول، ومنها كوريا الجنوبية، التي تعتمد على نفط الشرق الأوسط لتأمين نحو 70% من وارداتها.



إغلاق أسواق بباكستان



وعلى غرار كوريا الجنوبية، أصدرت حكومتا إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان في باكستان أوامرهما بإغلاق الأسواق وقاعات الأفراح والمطاعم مبكراً ضمن إجراءات ترشيد استخدام الطاقة.



وأصدر رئيس وزراء إقليم خيبر بختونخوا أوامره بإغلاق الأسواق ومراكز التسوق والمنشآت التجارية الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي.



كما أصدرت الحكومة أوامرها بإغلاق المطاعم والمقاهي بحلول الساعة العاشرة، مع ذلك سوف تستمر خدمات التوصيل إلى المنازل.



كما أعلن إقليم بلوشستان فرض إجراءات مماثلة، حيث قالت وزارة الداخلية إن الخطة تعقب صدور قرارات بشأن دعم الوقود وترشيد الطاقة.



ووفقاً لقرارات الحكومة بالإقليم، سيتم إغلاق الأسواق والمراكز التجارية بحلول الساعة الثامنة مساءً، كما ستغلق قاعات الأفراح ومراكز عقد الفعاليات بحلول الساعة العاشرة.