ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، منطقة "مينداناو" الواقعة في جنوب الفلبين، وسط مخاوف جادة وتحذيرات رسمية من احتمال تشكل موجات مد بحري عاتية (تسونامي) قد تضرب سواحل المنطقة.

تفاصيل الهزة العنيفة

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الهزة الأرضية العنيفة وقعت في تمام الساعة 7:37 صباحاً بالتوقيت المحلي، وحددت مركز الزلزال على عمق 35 كيلومتراً (22 ميلاً)، وعلى بعد نحو 24.7 كيلومتر غرب-جنوب غرب بلدة "بورياس" الفلبينية.

ورغم قوة الهزة، لم ترد على الفور تقارير رسمية تفصيلية بشأن حجم الخسائر البشرية أو الأضرار المادية في المنطقة المنكوبة، نظراً لانقطاع خطوط الاتصال وصعوبة التقييم الأولي في الدقائق الأولى للكارثة.

خطر "التسونامي"

وفي السياق ذاته، أطلق مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ جرس الإنذار، مؤكداً أن هناك مؤشرات فعلية على احتمال تدفق موجات "تسونامي" خطيرة قد لا تقتصر على السواحل الفلبينية فحسب، بل قد تمتد لتطال الشواطئ الماليزية المجاورة، مما استدعى حالة من التأهب في الدولتين.

الجغرافيا المفخخة

يُذكر أن الفلبين تُصنف كواحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث الطبيعية؛ نظراً لتموقعها الجغرافي فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن قوس نشط من الصدوع الزلزالية والبركانية التي تحيط بالمحيط، مما يجعل الأرخبيل عرضة مستمرة لزلازل وهزات ارتدادية متلاحقة، إلى جانب معاناته السنوية من نحو 20 إعصاراً وعاصفة استوائية مدمرة.