عززت العملات المشفرة مكاسبها خلال تعاملاتها اليوم (الإثنين)، لتتداول البيتكوين فوق مستوى 63 ألف دولار، عقب تلميح شركة «إستراتيجي» إلى إمكانية استئناف شراء العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية.



وقال المؤسس المشارك لشركة «إستراتيجي» مايكل سايلور في منشور عبر منصة «إكس» أمس (الأحد): «إن هذا يعد وقتًا مناسبًا لشراء المزيد من البيتكوين».



يأتي ذلك بعدما هبط سعر العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة في نهاية الأسبوع الماضي دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ فوز الرئيس ترمب في الانتخابات عام 2024.