أعلنت الهيئة العامة للنقل تمديد العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع ليصل إلى 22 عاماً للشاحنة، وذلك لمدة 6 أشهر، حتى 25 سبتمبر من العام الحالي 2026.

استجابة سريعة



وتعد هذه المبادرة إحدى المبادرات التي أعلن عنها وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد -عبر الاتصال المرئي- ليؤكد ذلك على الدور التكاملي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية والداعم لتسريع وتيرة تدفق سلاسل الإمداد، وعلى الاستجابة السريعة لكافة المُتغيّرات.



وأشارت الهيئة إلى أن هذه المبادرة تأتي لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب كافة المتغيرات وتلبية الاحتياجات المتزايدة لهذا القطاع الحيوي لاسيما نشاط نقل البضائع، مشددة على ضرورة التزام كافة الشاحنات بمعايير السلامة وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة على الطرق.