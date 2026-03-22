تعهد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ بالعمل على تعزيز توازن التجارة، في وقت تتزايد فيه صادرات البلاد وتتصاعد مطالب الشركاء التجاريين بمعالجة الفائض التجاري.



وقال لي تشيانغ في كلمة رئيسية خلال منتدى التنمية الصيني في بكين، اليوم: «نأخذ مخاوف شركائنا التجاريين على محمل الجد، ونحن مستعدون للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز تطوير تجارة سليمة ومتوازنة».

فرص أكبر



وأضاف أن الصين ستعمل على توسيع الوصول إلى الأسواق في قطاع الخدمات، وزيادة وارداتها من المنتجات الطبية والرعاية الصحية والتقنيات الرقمية والخدمات منخفضة الكربون، بما يوفر فرصاً أكبر للشركات الأجنبية.



وتأتي هذه التصريحات في وقت تزداد فيه المخاطر على الاقتصاد الصيني بفعل الحرب في إيران، رغم بداية قوية نسبياً للعام مدعومة بارتفاع الاستهلاك والاستثمار المحليين.



وفي الأسابيع الأخيرة، أدت التوترات في الشرق الأوسط إلى اضطراب أسواق الطاقة وتعطيل حركة التجارة، ما يهدد بزيادة تكاليف الوقود والمواد الخام، ويضغط على هوامش أرباح الشركات الصناعية التي تعاني بالفعل من منافسة حادة.