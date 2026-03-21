ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم، أن رئيس الوزراء كير ستارمر سيدعو خلال أيام إلى عقد اجتماع طارئ يضم كبار الوزراء ومحافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي لبحث خطط لمساعدة الأسر في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن الحرب في إيران.



وأحجم متحدث باسم مكتب ستارمر وآخر باسم بنك إنجلترا المركزي عن التعليق على التقرير.



ارتفاع أسعار البنزين



ويتعرض ستارمر لضغوط لمساعدة المستهلكين في المملكة المتحدة بعد أن أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار البنزين والطاقة والرهن العقاري.



وتعهد ستارمر أخيراً، بدعم «العاملين» الذين يعانون من ضغوط تكاليف المعيشة التي تفاقمت بسبب الصراع.



وكبداية، قالت الحكومة إنها ستقدم حزمة مالية بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) لمساعدة الأسر الأكثر حاجة على التعامل مع ارتفاع تكلفة وقود التدفئة.