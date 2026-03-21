كشف متعاملون اليوم، أن المصافي الهندية تخطط لاستئناف شراء النفط الإيراني، في حين تدرس شركات تكرير في أنحاء أخرى من آسيا اتخاذ خطوة مماثلة بعد أن رفعت واشنطن العقوبات مؤقتا للتخفيف من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.



توجيهات وتفاصيل



وقالت ثلاثة مصادر في قطاع التكرير الهندي إن المصافي ستشتري النفط الإيراني، وإنها تنتظر توجيهات من الحكومة وتوضيحات من واشنطن بشأن تفاصيل مثل شروط الدفع.



وأضافت عدة مصادر مطلعة أن شركات تكرير آسيوية أخرى تجري تحريات لمعرفة ما إذا كان بإمكانها شراء النفط.



وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أصدرت إعفاء من العقوبات لمدة 30 يوما على شراء النفط الإيراني الموجود بالفعل في البحر.



وينطبق الإعفاء على النفط المحمّل على أي سفينة، بما في ذلك الناقلات الخاضعة للعقوبات، في 20 مارس الجاري أو قبله، على أن يتم تفريغه بحلول 19 أبريل القادم، وفقا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.