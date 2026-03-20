كشفت مذكرة بحثية صادرة عن أوكسفورد إيكونوميكس إلى أن نحو 28 مليون رحلة جوية مغادرة من الشرق الأوسط معرضة للخطر هذا العام نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.



وقالت هيلين مكدرموت مديرة التوقعات العالمية لدى شركة الاستشارات والأبحاث الاقتصادية البريطانية وجيسي سميث كبيرة الاقتصاديين بالشركة: «ما يقرب من 28 مليون رحلة مغادرة من الشرق الأوسط معرضة للخطر هذا العام مع استمرار الاضطرابات في السفر الجوي وتأثيراتها الاقتصادية».



أقاليم معينة



وأضافت سميث أن أوروبا معرضة بشكل خاص لهذا الخطر، إذ تمثل 60% من الرحلات المهددة.



وتعتبر تركيا وفرنسا وبريطانيا معرضة بشكل خاص للخطر، إذ تستقبل عادة نسبة أعلى من الزوار القادمين من الشرق الأوسط.



وقال فريق اقتصاديات السياحة في أوكسفورد إيكونوميكس إن الحرب ستؤدي إلى مزيد من التركيز على أقاليم بعينها في السفر، إذ ينظر المستهلكون إلى الوجهات المحلية على أنها خيارات أكثر أمانا.