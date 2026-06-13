كشفت مصادر أمريكية أن الرئيس دونالد ترمب أوقف خطة الاستيلاء على اليورانيوم الإيراني. وأفادت المصادر أن ترمب قرر التريث بعد أن اطلع على الخيارات المتاحة لمثل هذه العملية. وأعرب ترمب عن قلقه إزاء احتمال وقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف القوات الأمريكية، وفقاً للمصادر المطلعة.



وأفصح مصدران مطلعان، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، زار مقر القيادة المركزية (سنتكوم) في ولاية فلوريدا أواخر الشهر الماضي، للاطلاع شخصياً على خطط الجيش لإرسال قوات برية إلى إيران بهدف الاستيلاء قسراً على اليورانيوم عالي التخصيب، وهو المكون الرئيسي اللازم لإنتاج سلاح نووي.



وأفاد المصدران بأن الإيجازات كانت بالغة الأهمية والحساسية لدرجة أنها استدعت عودة كين على عجل من اجتماع لكبار مسؤولي حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل عبر المحيط الأطلسي إلى تامبا بولاية فلوريدا في 19 مايو.



وقال المصدران إن الطبيعة الملحة وعالية المستوى لهذه الإيجازات تبرز مدى اقتراب الإدارة الأمريكية من إعطاء الضوء الأخضر لتلك العملية البرية عالية المخاطر.



وحسب أحد المصادر، فإن كين أطلع الرئيس الأمريكي بعد ذلك على الخيارات المتاحة لمثل هذه العملية، لكن ترمب أوقف الخطط بعد تحذيره من أن هذه الخطوة قد تؤدي على الأرجح إلى رد إيراني عنيف، مما قد يطيل أمد الحرب ويزج بالاقتصاد العالمي في مزيد من الاضطرابات، كما أعرب ترمب عن قلقه إزاء احتمال وقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف القوات الأمريكية، وفقاً للمصادر المطلعة.



وجاءت هذه التخطيطات المتقدمة للعملية في ظل تصريحات متكررة لترمب تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز وإنهاء المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.



وكان ترمب أعلن، الخميس، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقاً قريباً، ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع.



ويعد اليورانيوم المخصب الإيراني من بين القضايا الأكثر تعقيداً في المحادثات الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب.