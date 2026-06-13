كشفت تطورات جديدة فرض قيود أمريكية على الوصول إلى بعض أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على شركات التكنولوجيا والمستخدمين حول العالم.

وأشارت شركة Anthropic إلى أن الإجراءات الجديدة من شأنها أن تؤدي عملياً إلى وقف عمليات نشر النماذج الجديدة لدى معظم الشركات المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، معتبرة أن تأثير القرار قد يمتد إلى مختلف مزودي الخدمات في هذا القطاع.

من جانبها، أعلنت وحدة الحوسبة السحابية التابعة لشركة أمازون Amazon Web Services أن Anthropic إلغاء إمكانية الوصول إلى نماذجها لدى جميع المستخدمين وفي مختلف المناطق الجغرافية، في استجابة مباشرة للتوجيهات الحكومية الجديدة.

وأكد مسؤول أمريكي ان وزارة التجارة أصدرت توجيهاً خاصاً بضوابط التصدير يقضي بتعليق الوصول إلى نماذجي الذكاء الاصطناعي «Fable 5» و«Mythos 5» بالنسبة للأشخاص غير الحاملين للجنسية الأمريكية.

وأثار القرار تساؤلات واسعة بشأن نطاق تطبيقه، وفي هذا السياق، قال دين بول، وهو مسؤول سابق في البيت الأبيض شارك في إعداد خطة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي عام 2025، إن مضمون التوجيه يشير إلى احتمال منع جميع غير الأمريكيين من استخدام أحدث نماذج Anthropic، حتى أولئك المقيمين داخل الولايات المتحدة.

وأضاف بول أن المستخدمين قد يضطرون مستقبلاً إلى تقديم ما يثبت جنسيتهم قبل الحصول على حق استخدام نماذج الشركة المتقدمة، وهو ما قد يمثل تحولاً جذرياً في آليات الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما أثارت الخطوة تساؤلات بشأن تأثيرها على العاملين داخل الشركات المطورة نفسها، خصوصاً أن عدداً من الشخصيات البارزة في Anthropic وُلدوا خارج الولايات المتحدة، من بينهم المؤسس المشارك كريس أولاه، وباحث الذكاء الاصطناعي أندريه كارباثي، والفيلسوفة أماندا أسكيل،

وتسلط هذه التطورات الضوء على التوتر المتزايد بين اعتبارات الأمن القومي الأمريكي والتوسع العالمي السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتصاعد فيه المنافسة الدولية على تطوير النماذج الأكثر تقدماً وقدرة.