تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، متأثرةً بقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، كما أدى قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس.



وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 5.2% أو ما يعادل 255.3 دولار إلى 4,640.3 دولار للأوقية. وتراجعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم شهر مايو القادم بنسبة 10% إلى 69.88 دولار للأوقية، وانخفض سعر التسليم الفوري 8.09% ليسجل 69.21 دولار.



مؤشر الدولار



وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 4.05% عند 4622.43 دولار للأوقية، وتراجع السعر الفوري للبلاتين بحوالى 5.55% عند 1910.48 دولار، وأيضًا البلاديوم 3.16% إلى 1428.67 دولار للأوقية.



واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية- عند 100.07 نقطة، فيما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.306%