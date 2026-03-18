تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات، مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف في ظل ترقب المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم، وسط المخاطر التضخمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.



وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل القادم بنسبة 1.9% أو ما يعادل 92.1 دولار إلى 4916.1 دولار للأوقية، في تمام الساعة 03:09 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.1% عند 4902.3 دولار للأوقية، بينما تراجع السعر الفوري للبلاتين بنحو 2.8% عند 2065.45 دولار، وأيضًا البلاديوم 2.57% إلى 1560.2 دولار للأوقية.



الفضة إلى 78.54 دولار



وتراجعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم شهر مايو القادم بنسبة 1.65% إلى 78.54 دولار للأوقية، وانخفض سعر التسليم الفوري 1.5% ليسجل 78.1 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية- بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% إلى 99.65 نقطة.



ومن المتوقع أن يثبت الفيدرالي الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي ينتهي اليوم، لكن المستثمرين سيترقبون دلائل حول رؤية البنك بشأن ارتفاع أسعار الطاقة وضعف سوق العمل.