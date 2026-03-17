توقع بنك «غولدمان ساكس» أن يكون لأكبر صدمة في سوق النفط على الإطلاق والناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، تأثير أكبر على منتجات مثل وقود الطائرات والديزل مقارنة بالنفط الخام.



وأوضح محللان لدى البنك في مذكرة نقلتها «بلومبيرغ»، أن ارتفاع أسعار العديد من المنتجات المكررة بشكل ملحوظ مقارنة بالنفط الخام. وأشارا إلى أن الاضطرابات الحادة التي شهدتها إمدادات ما يسمى بالنفط الخام المتوسط-الثقيل تُنذر بخطر انخفاض إنتاج الديزل ووقود الطائرات وزيت الوقود.



ارتفاع أكبر



وبينا أن النفط الخام المتوسط والثقيل (المستخدم عادة في إنتاج وقود الطائرات والديزل وزيت الوقود) يشكل نحو 60% من صادرات الخام المعتادة من الخليج العربي، في حين أن البدائل المتاحة خارج الشرق الأوسط محدودة للغاية.



ورغم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 40% منذ بدء الحرب، إلا أن بعض المنتجات شهدت ارتفاعًا أكبر، إذ تضاعفت تكاليف الوقود تقريبًا في أجزاء من آسيا، وانضمت كوريا الجنوبية إلى الصين وتايلند في فرض قيود على الصادرات لحماية الأسواق المحلية.