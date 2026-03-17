كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 10% بنهاية شهر يناير 2026، لتصل إلى نحو 3,432 مليار ريال مقارنة بنحو 3,113 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025



وحسب النشرة، فقد ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر يناير 2026 لتصل إلى 3,177 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 10%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.



وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية 254.3 مليار ريال بنهاية شهر يناير 2026، مرتفعة بنسبة قدرها 19% عن نفس الفترة من عام 2025.