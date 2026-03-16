كسرت أسعار الذهب خلال تداولاتها اليوم (الإثنين) مستوى 5 آلاف دولار للأوقية، لتتراجع أسعار الذهب إلى 4967 دولار، فاقداً 58 دولار، بنسبة تراجع 1.15%.



وتراجع سعر صافي غرام الذهب عيار 24 بنسبة نقاء 999.9 إلى 599 ريالاً، ويباع غالباً على شكل سبائك ذهبية، ولا تفرض عليه ضريبة القيمة المضافة أو المصنعية، وتضاف عليه غالباً 50 ريالاً أجرة الدمغة على السبيكة.



ووفقاً لأسعار الذهب عند مستوى 4967 للأوقية، تراجع غرام الذهب عيار 18 إلى 449 ريالاً قبل المصنعية والأرباح وضريبة القيمة المضافة، ويباع الذهب عيار 18 (بنسبة نقاوة 75%) ويرمز له بالرمز 750 على شكل مشغولات.



أما غرام الذهب عيار 21 (بنسبة نقاوة 88%) ويرمز له بالرمز 875 فيبلغ سعره قبل الضريبة والمصنعية والأرباح نحو 524 ريالاً، ويباع غالباً أيضاً على شكل ذهب مشغول أو جنيهات.



يذكر أن انخفاض أسعار الذهب يأتي بعد أن سجل ارتفاعات قوية منذ العام الماضي، وتزامناً أيضاً مع تأثره بارتفاع الدولار الأمريكي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم وتضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.