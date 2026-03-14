سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغ متوسط السعر، السبت، نحو 3.68 دولار للجالون، بزيادة تقدر بنحو 23.5% منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير الماضي، وفقا لـ«نيوروك تايمز».



وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع صعود أسعار النفط العالمية، التي قفزت بنحو 40% خلال الفترة نفسها، لتغلق تداولات الجمعة عند 103.14 دولار للبرميل، في ظل التأثير المباشر لتقلبات أسعار الخام على أسعار الوقود.



وأشارت تقارير «بلومبيرغ» أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي. ووفق نموذج اقتصادي للصدمة (SHOK)، فإن اقتراب سعر النفط من 110 دولارات للبرميل قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5%، مع ارتفاع التضخم بمقدار نقطة مئوية واحدة في كل من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، أما إذا ارتفع السعر إلى حدود 170 دولارًا للبرميل، فقد يتضاعف تأثيره على النمو والتضخم.



ويتركز الأثر الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل رئيسي على معدلات التضخم، أكثر من تأثيره على النمو الاقتصادي.



ورجحت التقديرات أن يتراجع التصعيد العسكري خلال الأسابيع القادمة، مع احتمال تحول الصراع إلى وقف لإطلاق النار أو إلى مواجهة أقل حدة.



ويرى مراقبون أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية قد تسهم في إنهاء الحرب، تتمثل في الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، واستنزاف المخزونات العسكرية، إضافة إلى تصاعد الضغوط الشعبية داخل الولايات المتحدة.