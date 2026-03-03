قفز مقياس رئيسي للتقلبات في سوق الأسهم بالولايات المتحدة بشكل حاد خلال تعاملات اليوم، ليرتفع بنحو 80% منذ بداية العام الحالي، إذ أثرت التوترات الجيوسياسية عالمياً سلباً على ثقة المستثمرين وزادت من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.



وصعد مؤشر «فيكس» الشهير باسم «مؤشر الخوف في وول ستريت» بنسبة 23.4% إلى 26.46 نقطة في تمام الساعة 1:29 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامس 26.67 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 21 نوفمبر الماضي.



تقلبات مرتفعة



وتتجاوز القراءة الحالية لمؤشر التقلبات مستويات الاستقرار؛ فبينما تشير القراءات الأدنى من مستوى 20 نقطة إلى بيئة استثمارية مستقرة نسبياً في سوق الأوراق المالية، فإن تخطي هذا الحاجز يعكس دخول الأسواق مرحلة من التقلبات المرتفعة.