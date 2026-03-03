عبرت ابنة الفنان المصري الراحل سعيد صالح، عن استيائها الشديد من اتهامها بالعقوق بعد تداول تصريحات منسوبة لها عن والدها الراحل.

تصريحات مجتزأة

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً تصريحات منسوبة لهند سعيد صالح، حول مدى «تديّن» والدها وأنه لم يكن يصلي رغم إسلامه، لترد عليها في منشور عبر حسابها على «فيسبوك» أمس قالت من خلاله: «اثنين ما أعرفهم واخدين صورة من صفحة عمري ما سمعت عنها مجتزأة من كلامي من حوار سابق».

وأضافت هذه التصريحات مجتزأة من حوار أجريته في 2024 عن تحول حياة والدي في السجن لمدة عام، مؤكدة بأنها قالت إن فترة السجن قربته أكثر من الله.

إهانات وشتائم

وقالت هند في منشورها: تضررت من التصريحات المجتزأة، كونها تسببت لي في سيل من الإهانات والشتايم، واتهامي بأنني «ابنة عاقة»، وأكملت: «عموماً الله أعلم بالنوايا.. ربنا بس اللي عالم قدر حبي لأبويا، وقدر حزني عليه وافتقادي له مهما عدت سنين».

كما وجهت رسالة إلى مهاجميها قائلة: «متشكرة على الحسنات المجانية اللى جات لي من حيث لا أدري وأنا في حالي، وحابة أفكركم إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب».

وتوفي الفنان سعيد صالح بأزمة قلبية في 2014 عن عمر ناهز الـ74 عاماً، وقدم خلال مشواره الفني أكثر من 500 عمل بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أشهر أعماله مسرحيات «مدرسة المشاغبين»، و«العيال كبرت»، وأفلام «سلام يا صاحبي»، و«المشبوه»، و«الهلفوت»، وغيرها من الأعمال المهمة والناجحة.