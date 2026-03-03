قدمت الهيئة العامة للتجارة الخارجية ممثلة في وكالة المعالجات التجارية جلسة استماع للأطراف المعنية المتعاونة في تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من منتج مواسير وأنابيب مجوفة من حديد صلب (أنابيب حديد الدكتايل) بأقطار من 100 ملم إلى 1000 ملم ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الهند.



وتأتي جلسة الاستماع التي عقدتها الهيئة، بعد إعلان بدء التحقيق في شهر يوليو الماضي، إذ تُعد الجلسة إحدى مراحل التحقيقات في نظام المعالجات التجارية السعودي في التجارة الدولية، التي تتيح فيها الهيئة الفرصة لجميع الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق من عرض مرئياتهم وتقديم حججهم أمام جهة التحقيق والاطلاع على مرئيات وآراء الأطراف المعنية الأخرى بالتحقيق ومناقشة الآراء المختلفة.



ويعد هذا التحقيق الخامس منذ بدء العمل في نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.