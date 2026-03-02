سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري، اليوم، 12.76 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري 12.95 للشراء و13.02 للبيع.

وفي بنك مصر 12.83 للشراء و12.90 للبيع، وفي بنك الإسكندرية 12.94 للشراء و12.98 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 12.84 للشراء و12.89 للبيع، وفي مصرف أبو ظبي التجاري



12.43 للشراء، و12.78 للبيع، وفي بنك البركة 12.69 للشراء و12.79 للبيع،



وفي بنك قناة السويس 12.72 للشراء، و12.80 للبيع.



تداولات أمس



وفي تداولات أمس، استقر سعر الريال السعودي فى البنوك المصرية، وسجل في البنك الأهلي المصري 12.71 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجل 12.75 للشراء و12.79 للبيع، وفي بنك مصر 12.71 للشراء و12.79 للبيع، وفي بنك الإسكندرية 12.72 للشراء و12.76 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 12.74 للشراء و12.79 للبيع.