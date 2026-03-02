صعدت أسعار عقود فول الصويا الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية خلال تداولات اليوم، مدفوعة بقفزة في أسعار الزيوت النباتية التي تتبعت مكاسب النفط الخام العالمية، إذ أدى التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط إلى لجوء المستثمرين نحو السلع المرتبطة بقطاع الطاقة والوقود الحيوي.



الأكثر نشاطاً



وارتفع العقد الأكثر نشاطاً لفول الصويا بنسبة 0.3% ليصل إلى 11.74 دولار للبوشل (حوالى 431 دولاراً للطن)، بينما حقق زيت الصويا قفزة بنسبة 2.2% ليصل إلى 63.22 سنت للرطل (ما يعادل 1,393 دولاراً للطن)، مدعوماً بزيادة أسعار النفط التي عززت جاذبية زيت الصويا كبديل حيوي للوقود الأحفوري.



وتراجعت أسعار القمح بنسبة 0.25% عند 5.9 دولار للبوشل (نحو 217 دولاراً للطن)، بينما استقرت أسعار الذرة عند 4.48 دولار للبوشل، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية التي اتجهت نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والسندات.