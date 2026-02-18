هبط نشاط الحفر في قطاع النفط الروسي خلال 2025 إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات، في مؤشر يهدد آفاق نمو الإنتاج، وسط ضغوط العقوبات الغربية وقوة الروبل وتراجع الأسعار العالمية.



تباطؤ النشاط



وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة «بلومبيرغ»، حفرت شركات النفط الروسية نحو 29.14 ألف كيلومتر من آبار الإنتاج العام الماضي، بانخفاض 3.4% مقارنة بعام 2024، وذلك رغم تسجيل وتيرة حفر قياسية في الأشهر الأولى من 2025، إذ تباطأ النشاط اعتباراً من يونيو، قبل أن يتراجع بنحو 16% في ديسمبر على أساس سنوي.



ويرى محللو «بلومبيرغ» أن تراجع نشاط الحفر يُعد استجابة طبيعية من الشركات لتراجع الهوامش الربحية، مع تحولها إلى الحفاظ على السيولة النقدية وترشيد الإنفاق الرأسمالي.