ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم، بعدما هبطت أمس، بنسبة بلغت نحو 2%، إذ ضغطت مخزونات المعدن الأحمر المرتفعة وقوة الدولار على الأسعار.



وصعدت أسعار العقود الآجلة الأكثر نشاطًا للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.05% إلى 12,752.5 دولار للطن، بعدما تراجعت أمس بنسبة 1.8%.



وذلك وسط تداولات آسيوية ضعيفة على إثر إغلاق بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية حتى الثالث والعشرين من فبراير الجاري.



أعلى مستوى



وزادت مخزونات النحاس في المستودعات المعتمدة لدى بورصة لندن للمعادن بمقدار 9775 طنًا إلى 221.63 ألف طن حتى أمس، وهو أعلى مستوى لها في 11 شهرًا.



ورفع محللو «جولدمان ساكس» توقعاتهم لمتوسط أسعار النحاس بنسبة 19% إلى 11200 دولار للطن في الربع الرابع من العام الحالي، بسبب خطط الولايات المتحدة لإنشاء مخزون استراتيجي من المعادن الحيوية، ما سيزيد الطلب على النحاس.