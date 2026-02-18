أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنشاء مقر إقليمي لها في العاصمة السعودية الرياض.



واعتبرت الوكالة في بيان لها، أن المقر يعكس التزامها المستمر بدعم تطوير أسواق رأس المال والاقتصاد في المملكة.



ويتماشى هذا الاستثمار مع مبادرة رؤية المملكة 2030، ويؤكد على ديناميكيتها ونموها.



ويمثل المقر الإقليمي الجديد توسعاً لحضور «موديز» في المملكة، حيث افتتحت الشركة أول مكتب لها في عام 2018، ويعكس التزامها الراسخ تجاه منطقة الشرق الأوسط.



وسيعزز المقر الجديد تعاون «موديز» مع المؤسسات السعودية، ويتيح وصولًا أوسع إلى بيانات «موديز» وتحليلاتها ورؤاها ذات الجودة العالية.



اغتنام الفرص



وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة موديز روب فاوبر: «يعكس قرارنا بإنشاء مقر إقليمي في الرياض ثقتنا في الزخم الاقتصادي القوي للمملكة العربية السعودية، والتزامنا بمساعدة المستثمرين المحليين والدوليين على اغتنام الفرص من خلال خبراتنا ورؤيتنا».



وأضاف: «نحن في وضعٍ مثالي لتوفير القدرات التحليلية ومعلومات السوق التي يحتاجها المستثمرون والمؤسسات للتنقل في الأسواق المتطورة في جميع أنحاء الشرق الأوسط».