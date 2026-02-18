كشف تقرير لمؤسسة مكاتفة «منصة متخصصة في تحليل البيانات»، نمواً سريعاً في سوق المطاعم والمقاهي السعودية بلغ نحو 100 مليار ريال، لكنه نمو محفوف بتحديات ضغط هوامش الربح نتيجة كثافة المنافذ (112 ألف في عام 2024)، وارتفاع عمولات تطبيقات التوصيل، مما أدى لخروج 38% من المنشآت الجديدة خلال فترة وجيزة، وذلك بحسب ما نشرته قناة «الإخبارية».



نمو سنوي



وأظهر أبرز نقاط التقرير وتحليلات السوق (2021-2024)، زيادة حجم السوق من 80 مليار ريال إلى نحو 100 مليار ريال، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 7%، و تضاعف عدد المطاعم والمقاهي النشطة من 57 ألفاً في 2021 إلى أكثر من 112 ألفاً في 2024؛ ما تسبب في انخفاض متوسط الإيرادات لكل منفذ من 1.4 مليون ريال إلى أقل من 900 ألف ريال.



التوسع والربحية



وفيما يخص «الربحية والتوصيل»، بين التقرير أن تطبيقات التوصيل تمثل قناة بيع رئيسية، حيث تستحوذ على 40% من مبيعات المطاعم السريعة، وتصل عمولاتها في السعودية إلى مستويات مرتفعة، لافتا إلى أن نحو 38% من المطاعم والمقاهي التي تم افتتاحها خلال فترة الدراسة خرجت من السوق خلال عام ونصف من تشغيلها.



وأشار إلى تركز كبير في المدن الرئيسية، حيث تضم الرياض 18 ألف مطعم وجدة 12 ألفاً.



ونوه التقرير إلى أن زيادة المنافذ تفوق نمو الطلب، مما يفرض ضغوطاً حادة على المشغلين الصغار والمتوسطين.