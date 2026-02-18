ابدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم « جياني إنفانتينو » ، استيائه من واقعة العنصرية تجاه اللاعب البرازيلي «فينيسيوس جونيور »،مواجهة بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني ضمن منافسات دوري أبطال، وكتب « جياني إنفانتينو » في تصريحات عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام :« لقد صُدمتُ وحزنتُ لرؤية حادثة العنصـرية المزعومة تجاه فينيسيوس جونيور في مباراة دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد» .



وتابع: «لا مكان للعنصــرية على الإطلاق في رياضتنا ومجتمعنا نحن بحاجة إلى جميع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات ومحاسبة المسؤولين» .



وواصل: «في الفيفا، من خلال الموقف العالمي ضد العنصـ*ـرية ولجنة صوت اللاعبين، نحن ملتزمون بضمان احترام اللاعبين والمسؤولين والجماهير وحمايتهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند وقوع الحوادث».



واختتم: «أُشيد بالحكم فرانسوا ليتكسير لتفعيله بروتوكول مكافحة العنصــرية باستخدام إشارة الذراع لإيقاف المباراة ومعالجة الموقف. يُظهر الفيفا وكرة القدم تضامنًا كاملاً مع ضحايا العنصـ*ـرية وأي شكل من أشكال التمييــز. سأستمر دائمًا في التأكيد على: لا للعنصــرية! لا لأي شكل من أشكال التميــيز!».