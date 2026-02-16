أعلنت اليوم شركة إليفاتوس، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في حلول التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن الإطلاق الرسمي لتقنية وكيل الذكاء الاصطناعي (Enfinity Agentic AI)، في خطوة تمثل تحولًا نوعيًا في كيفية تصميم وتنفيذ وحوكمة عمليات التوظيف داخل المؤسسات الكبرى والجهات الحكومية. وجاء هذا الإعلان تزامنًا مع انطلاق أولى المحطات العالمية للتعريف بالتقنية من مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، في إطار مرحلة جديدة في عالم التوظيف تعكس تحول الذكاء الاصطناعي من تحليل ودعم القرار إلى قدرة تنفيذية مستقلة تعمل بوعي مؤسسي كامل.

لطالما شكل الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تحسين كفاءة التوظيف، من خلال الأتمتة، والتحليل، والتوصية، إلا أن وكيل الذكاء الاصطناعي Enfinity يمثل تطورًا يتجاوز هذا الدور، حيث يعمل كذكاءلا يكتفي باقتراح الإجراءات بل يقوم بتنفيذ العمليات فعليًا عبر مختلف مراحل التوظيف. وقد صُممت تقنية Enfinity خصيصًا لتتلاءم مع تعقيدات المؤسسات الكبرى، حيث يدير بشكل كامل كافة مراحل التوظيف ضمن منظومة واحدة، ويعمل داخل البنية التقنية القائمة للمؤسسة، مع فهم دقيق لسياقها التشغيلي، وسياساتها الداخلية، ونماذج الحوكمة المعتمدة لديها.

وخلافاً للنماذج العامة، تعتمد تقنية Enfinity على بنية متقدمة عبر توليد البحث المعزز (RAG)، بما يضمن سيادة البيانات، ودقة المخرجات، واسترجاع المعلومات حصريًا من قواعد بيانات المؤسسة نفسها، دون الاعتماد على مصادر خارجية عامة. ويتيح هذا النهج للوكيل استيعاب الفروق الدقيقة في السياسات الداخلية، والتعامل مع الهياكل التنظيمية المعقدة، والفروع المتعددة، مع ضمان الامتثال الكامل للأطر القانونية والتنظيمية في مختلف القطاعات بحيث تتحول رحلة التوظيف من سلسلة خطوات منفصلة تتطلب تدخلًا بشريًا كثيفًا، إلى عملية متكاملة تُدار ذاتيًا.

وتستند Enfinity إلى خبرة إليفاتوس المتراكمة لأكثر من سبع سنوات في التوظيف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث دعمت المنصة أكثر من ١٫٧ مليون مختص توظيف، ونفذت ما يزيد على ٣ ملايين إعلان وظيفي، وأكثر من ٢ مليون مقابلة فيديو، إلى جانب معالجة ٦٤٠ مليون طلب تشغيلي وتنفيذ أكثر من ٥٦ مليار عملية مطابقة ذكية، ما أتاح تطوير وكيل يعمل باستقلالية تنفيذية غير مسبوقة في القطاع.

وفي تعليقه على هذا الإطلاق، قال المهندس يعقوب زريقات الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشريك المؤسس لشركة إليفاتوس:

«مع Enfinity، ننتقل من مرحلة المساعدة الرقمية إلى مرحلة الاستقلالية التنفيذية. رؤيتنا لا تتمثل في استبدال الإنسان، بل في تمكينه عبر تحريره من أعباء التنفيذ المعقد، ومنحه القدرة على التركيز على القيادة واتخاذ القرار. نحن نقدم اليوم شريكًا ذكيًا يعمل بوعي مؤسسي عميق، ويُنفّذ الأهداف بدقة، دون المساس بالحوكمة أو الثقة».

ويأتي إطلاق وكيل الذكاء الاصطناعي Enfinity Agentic AIتتويجًا لمكانة إليفاتوس كواحدة من أكثر منصات الذكاء الاصطناعي ابتكارًا في قطاع الموارد البشرية، واستكمالًا لمسيرتها في خدمة أكثر من ٢٠٠ جهة مؤسسية حول العالم، في قطاعات تتطلب أعلى مستويات الامتثال والموثوقية. كما يندرج هذا الإطلاق ضمن خطة جولات عالمية تنفذها شركة إليفاتوس على مدار العام بهدف تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من التعرف عن قرب على القدرات التنفيذية لوكيل الذكاء الاصطناعي، ودعم تبنّيه ضمن بيئات تشغيل متنوعة وعالية التعقيد، وتشمل سلسلة من الإطلاقات والفعاليات في عدد من الأسواق الإستراتيجية، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين، وقطر، وسنغافورة، وألمانيا، إلى جانب أسواق أخرى في أوروبا وآسيا.