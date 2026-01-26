سجل الدولار الأمريكي خسائر كبيرة ومفاجئة أمام الجنيه المصري في تعاملات جلسة اليوم، وذلك بعد موجة ارتفاعات قصيرة وطفيفة.



ووفق الإحصاء الذي أعدته «العربية Business»، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 47.03 جنيه للشراء مقابل 47.13 جنيه للبيع.



وجاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي في البنك المصري الخليجي وبنك أبوظبي التجاري عند مستوى 46.85 جنيه للشراء مقابل 46.95 جنيه للبيع.



ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار مستوى 47 جنيهاً للشراء مقابل 47.14 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك قطر الوطني، سجل سعر صرف الدولار 47.02 جنيه للشراء مقابل 47.12 جنيه للبيع.



أداء قوي



وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.



وتأتي مكاسب الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بدعم من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري سواء على صعيد السيولة الدولارية أو معدلات النمو.