تحولت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة للارتفاع لتقفز بأكثر من 1%، وسط ترقب المستثمرين للاضطرابات في الشرق الأوسط في ظل تهديد إيران بإبقاء مضيق هرمز مغلقًا.



وفي محاولة لكبح جماح الأسعار المتصاعدة، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتًا ثانيًا لشراء النفط الروسي المحمل على السفن. وأوضح وزير الخزانة «سكوت بيسنت» في منشور عبر منصة «إكس» أن هذا الإجراء محدود النطاق وقصير الأجل ويقتصر على النفط الذي لا يزال في طور النقل.



وحسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها «بلومبيرغ»، تحمل هذه السفن ما لا يقل عن 19 مليون برميل من الخام الروسي، و310 آلاف طن من المنتجات المكررة.



وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم مايو بنسبة 1.04% أو ما يعادل 1.05 دولار إلى 101.5 دولار للبرميل، ساعات التداول الأولى، بعدما قفزت أمس بأكثر من 9%.



كما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.98% أو 94 سنتًا إلى 96.67 دولار للبرميل.